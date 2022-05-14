Клопп: «Если «Ливерпуль» больше ничего не выиграет, сезон не будет успешным»

Клопп рассказал, что думает о трофеях «Ливерпуля» в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу результатов своей команды в этом сезоне.

«Мы уже выиграли Кубок лиги, но мы — «Ливерпуль», команду такого уровня трудно считать успешной, если ты выиграл только Кубок лиги. При этом мы побывали в финалах других турниров. Мы знаем это. Если мы больше ничего не выиграем, то сезон не будет успешным», — цитирует Клоппа The Telegraph.

Сегодня, 14 мая, «Ливерпуль» встретится с «Челси» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии. Начало — в 18.45 мск. 28 мая подопечные Клоппа сыграют с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.