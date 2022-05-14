Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что думает о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Клопп — мастер казаться аутсайдером. Он может убедить вас, что он аутсайдер, он много раз так делал. Забавный парень, один из лучших в мире. У вас есть чувство, что вся страна любит «Ливерпуль», — цитирует Тухеля ESPN.

Сегодня, 14 мая, клубы сыграют на «Уэмбли» в финале Кубка Англии. Начало — в 18.45 мск.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, «Челси» расположился на третьей строчке.