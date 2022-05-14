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Сегодня, 09:45

Тухель — о Клоппе: «У вас есть чувство, что вся страна любит «Ливерпуль»

Тухель рассказал, что думает о Юргене Клоппе
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что думает о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Клопп — мастер казаться аутсайдером. Он может убедить вас, что он аутсайдер, он много раз так делал. Забавный парень, один из лучших в мире. У вас есть чувство, что вся страна любит «Ливерпуль», — цитирует Тухеля ESPN.

Сегодня, 14 мая, клубы сыграют на «Уэмбли» в финале Кубка Англии. Начало — в 18.45 мск.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, «Челси» расположился на третьей строчке.

ФК Ливерпуль
ФК Челси
Томас Тухель
Юрген Клопп
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Клопп: «Если «Ливерпуль» больше ничего не выиграет, сезон не будет успешным»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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