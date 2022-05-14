Гари Невилл уверен, что «Тоттенхэм» завершит сезон АПЛ в топ-4

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о борьбе «Арсенала» и «Тоттенхэма» за 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Считаю, что «Тоттенхэм» обыграет «Бернли», а «Арсеналу» нужно будет выигрывать два последних матча, но я не уверен, что им удастся это сделать. Поэтому думаю, что «Тоттенхэм» завершит сезон в первой четверке АПЛ. Я бы поставил на это», — цитирует Невилла Sky Sports.

После 36 туров АПЛ «Арсенал» с 66 очками идет на 4-м месте, «Тоттенхэм» имеет на одно очко меньше и располагается на 5-й строчке. Лидером таблицы является «Манчестер Сити» (89).