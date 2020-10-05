Юрген Клопп: «Ливерпуль» хочет творить историю, но не так»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил причины поражения. Его команда уступила «Астон Вилле» (2:7) в четвертом туре чемпионата Англии.

«По разным причинам «Астон Вилла» сыграла очень хорошо и заставила нас сделать те ошибки, которые мы совершили, — цитирует специалиста ВВС. — Игра пошла по специфическому сценарию. Первый гол повлиял на это, хотя не должен был. В прошлом мы уже пропускали такие голы, но реакция на них не была правильной, и мы потеряли нить игры.

В созидании в последней трети поля мы сыграли очень хорошо, хоть и не смогли забить больше. Каждый раз, когда «Вилла» забирала мяч, они шли в контратаку, а наши попытки остановить их оставляли желать лучшего. У нас были хорошие моменты, но у нас они ни к чему не привели, а них были или голевые возможности, или голы. Это и сыграло роль.

Сегодня мы сделали все, что не нужно делать в футбольном матче. Но нужно отдать должное «Астон Вилле» — они заставили нас сделать это. Кто хочет проигрывать 2:7? Несколько лет назад мы говорили, что хотим творить историю. И это была история, но, очевидно, не того типа".

В составе «Ливерпуля» дубль сделал Мохаммед Салах. У победителей хет-трик сделал Олли Уоткинс, дубль — Джек Грилиш.