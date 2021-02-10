Ярмоленко повредил колено в матче «Вест Хэма» против «Манчестер Юнайтед»
11:37
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что нападающий «молотобойцев» Андрей Ярмоленко получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1 доп. время).
«Андрей, похоже, повредил связки колена. Ему потребуется дополнительное обследование. Надеюсь, что повреждение окажется несерьезным», — цитирует Evening Standard Мойеса.
В сезоне-2020/21 Ярмоленко провел 21 матч за «Вест Хэм», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/michail-antonio-west-ham-latest-injury-news-b919210.html
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