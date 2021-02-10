Главный тренер «Саутгемптона» опроверг слухи об уходе из команды форварда Ингса

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль опроверг информацию об уходе из команды нападающего Дэнни Ингса.

«Мы ведем переговоры по поводу нового контракта с Ингсом. Если есть какие-то слухи — это не ко мне. Все знают, насколько Дэнни важен для нас. Он хочет остаться в «Саутгемптоне». Нет смысла обсуждать в прессе слухи о его уходе», — приводит Goal слова Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 19 матчей за «Саутгемптон», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. 9 февраля сообщалось об интересе к 28-летнему англичанину со стороны «Манчестер Сити».