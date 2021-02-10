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Главный тренер «Саутгемптона» опроверг слухи об уходе из команды форварда Ингса

10:59
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль опроверг информацию об уходе из команды нападающего Дэнни Ингса.

«Мы ведем переговоры по поводу нового контракта с Ингсом. Если есть какие-то слухи — это не ко мне. Все знают, насколько Дэнни важен для нас. Он хочет остаться в «Саутгемптоне». Нет смысла обсуждать в прессе слухи о его уходе», — приводит Goal слова Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 19 матчей за «Саутгемптон», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. 9 февраля сообщалось об интересе к 28-летнему англичанину со стороны «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-ie/news/hasenhuttl-ings-contract-talks-southampton-man-city/yfxbys8lpg0lzkrkos0op3fk

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