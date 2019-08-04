14:34 | Футбол — Англия

"Я привык побеждать и хочу передать это настроение новой команде". Кин - о переходе в "Эвертон"

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Форвард "Ювентуса" Мойзе Кин, перешедший в "Эвертон", поделился эмоциями от смены клуба.

- Я очень горжусь тем, что ношу футболку "Эвертона", - цитирует ВВС Кина. -  Сделаю для него все возможное. Я подписал контракт, потому что "Эвертон" - это клуб, который устремлен в будущее. У него большие амбиции, и я готов очень усердно тренироваться. Я привык побеждать и хочу передать это настроение новой команде.

Контракт игрока будет действовать до 2024 года. 19-летний итальянец в прошлом сезоне провел 17 матчей за "Юве" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

 

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