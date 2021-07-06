«Вулверхэмптон» принял предложение «Ромы» по трансферу Руя Патрисиу в размере 10 миллионов евро

Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу продолжит карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По сведениям источника, английский клуб принял предложение римлян о трансфере за 33-летнего португальца в размере 10 миллионов евро. Ранее «Рома» согласовала с Патрисиу соглашение до 2024 года, по которому он будет получать 2,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает голкипера в 9 миллионов фунтов.