Сарри признался, что жалеет об уходе из «Челси»

Экс-главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что жалеет об уходе с поста главного тренера синих.

Итальянский специалист проработал в лондонском клубе один сезон (2018/2019). Ранее Сарри возглавлял «Лацио».

«Марина Грановская не хотела, чтобы я покидал «Челси». С моей стороны было ошибкой хотеть вернуться в Италию любой ценой», — цитирует Сарри Sport italia.

Нынешний тренер «Челси» — Томас Тухель. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов — 2020/2021.