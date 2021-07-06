Сарри признался, что жалеет об уходе из «Челси»
18:43
Экс-главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что жалеет об уходе с поста главного тренера синих.
Итальянский специалист проработал в лондонском клубе один сезон (2018/2019). Ранее Сарри возглавлял «Лацио».
«Марина Грановская не хотела, чтобы я покидал «Челси». С моей стороны было ошибкой хотеть вернуться в Италию любой ценой», — цитирует Сарри Sport italia.
Нынешний тренер «Челси» — Томас Тухель. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов — 2020/2021.
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