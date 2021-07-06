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Полузащитник «Зальцбурга» перешел в «Брайтон»

14:30
Энок Мвепу. Фото Instagram
Энок Мвепу. Фото Instagram
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«Брайтон» на официальном сайте сообщил, что клуб оформил трансфер полузащитника «Зальцбурга» Энока Мвепу. Соглашение с 23-летним игроком сборной Замбии рассчитано на четыре года.

В сезоне-2020/2021 Мвепу провел 45 матчей за «Зальцбург», на его счету 10 голов и семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11,7 миллиона фунтов стерлингов.

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Иван Шитик все материалы автора

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