Полузащитник «Зальцбурга» перешел в «Брайтон»
14:30
«Брайтон» на официальном сайте сообщил, что клуб оформил трансфер полузащитника «Зальцбурга» Энока Мвепу. Соглашение с 23-летним игроком сборной Замбии рассчитано на четыре года.
В сезоне-2020/2021 Мвепу провел 45 матчей за «Зальцбург», на его счету 10 голов и семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11,7 миллиона фунтов стерлингов.
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