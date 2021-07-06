Полузащитник «Зальцбурга» перешел в «Брайтон»

«Брайтон» на официальном сайте сообщил, что клуб оформил трансфер полузащитника «Зальцбурга» Энока Мвепу. Соглашение с 23-летним игроком сборной Замбии рассчитано на четыре года.

? Albion are pleased to confirm the signing of Enock Mwepu from reigning Austrian champions @RedBullSalzburg on a four-year deal, on undisclosed terms.



? Welcome, @EnockMwepu45!#BHAFC ?? — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 6, 2021

В сезоне-2020/2021 Мвепу провел 45 матчей за «Зальцбург», на его счету 10 голов и семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11,7 миллиона фунтов стерлингов.