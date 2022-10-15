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«Вулверхэмптон» обыграл «Ноттингем» и прервал серию из трех поражений подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» на домашнем поле обыграл «Ноттингем Форест» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил с пенальти Рубен Невеш. У гостей была возможность сравнять счет на 79-1 минуте, но Бреннан Джонсон не реализовал 11-метровый удар.

«Вулверхэмптон» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ (9 очков). «Ноттингем Форест» занимает последнее, 20-е, место с пятью очками на счету.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Ноттингем Форест

В другом матче 11-го тура «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью — 2:2.

Голами в составе гостей отметились Доминик Соланке и Джефферсон Лерма, а за хозяев поля забили Исса Диоп и Александр Митрович (пенальти).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
2:2
Борнмут

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«Лестер» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в АПЛ
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 9 6 2 1 20-10 20
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
7
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
10
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
11
 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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