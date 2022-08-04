«Вулверхэмптон» намерен сохранить Невеша, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Вулверхэмптона» уверено в том, что полузащитник Рубен Невеш останется в команде, сообщает Sky Sports.

Клуб собирается подписать новый контракт с 25-летним португальцем на фоне интереса к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». Возможно, в новом соглашении футболиста с «волками» будет пункт, который позволит игроку уйти в случае предложения от клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

Сам Невеш пока не планирует покидать «Вулверхэмптон». Полузащитник хочет получать стабильную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Португалии на ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Невеш забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро, контракт с игроком рассчитан до конца июня 2024 года.