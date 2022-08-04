«Вулверхэмптон» намерен сохранить Невеша, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
Руководство «Вулверхэмптона» уверено в том, что полузащитник Рубен Невеш останется в команде, сообщает Sky Sports.
Клуб собирается подписать новый контракт с 25-летним португальцем на фоне интереса к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». Возможно, в новом соглашении футболиста с «волками» будет пункт, который позволит игроку уйти в случае предложения от клуба, выступающего в Лиге чемпионов.
Сам Невеш пока не планирует покидать «Вулверхэмптон». Полузащитник хочет получать стабильную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Португалии на ЧМ-2022.
В прошлом сезоне Невеш забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро, контракт с игроком рассчитан до конца июня 2024 года.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
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|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
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|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -