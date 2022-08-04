Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:46

«Вулверхэмптон» намерен сохранить Невеша, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководство «Вулверхэмптона» уверено в том, что полузащитник Рубен Невеш останется в команде, сообщает Sky Sports.

Клуб собирается подписать новый контракт с 25-летним португальцем на фоне интереса к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». Возможно, в новом соглашении футболиста с «волками» будет пункт, который позволит игроку уйти в случае предложения от клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

Сам Невеш пока не планирует покидать «Вулверхэмптон». Полузащитник хочет получать стабильную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Португалии на ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Невеш забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро, контракт с игроком рассчитан до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ноттингем Форест» и «Лидс» хотят подписать форварда «Саутгемптона» Адамса
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости