Конте не считает, что «Тоттенхэм» готов конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает о конкурентоспособности лондонского клуба.

«Не думаю, что нам нужно быть самонадеянными и высокомерными. Не стоит думать, будто всего за семь месяцев мы сократили отставание, которое существовало очень долго.

Я говорю о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», о «Челси», который недавно выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира», — цитирует Конте Sky Sport Italia.