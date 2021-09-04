«Вулверхэмптон» намерен сделать Адама Траоре самым высокооплачиваемым игроком клуба
Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продлить контракт с клубом, сообщает The Sun.
По сведениям источника, руководство «волков» хочет сделать 25-летнего испанца своим самым высокооплачиваемым игроком с новым контрактом с зарплатой в 140 000 евро в неделю (7,3 млн евро в год). Клуб надеется, что это понизит интерес к игроку со стороны «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».
В сезоне-2020/21 испанец забил три мяча и отдал три голевых паса в 41 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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