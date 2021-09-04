Лингард отказался возвращаться в «Вест Хэм», чтобы побороться за место в основе «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отказался возвращаться в «Вест Хэм», сообщает 90min.
По сведениям источника, 28-летний англичанин мог вернуться к «молотобойцам», где провел вторую часть сезона-2020/21, однако решил побороться за место в стартовом составе «МЮ».
31 августа «Вест Хэм» подписал полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Контракт 23-летнего хорвата с лондонским клубом рассчитан на пять лет.
В сезоне-2020/21 Лингард провел 16 матчей за «Вест Хэм», забив девят голов и сделав пять результативных передач.
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