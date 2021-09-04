Защитнику «Мидлсбро» грозят санкции от футбольной ассоциации Англии за публикакции 9-летней давности
Защитник «Мидлсбро» Марк Бола был обвинен футбольной ассоциацией (ФА) в проступке с отягчающими обстоятельствами за сообщение, сделанное в Twitter в в 2012 году. Тогда футболисту было 14 лет. Однако конкретики, по поводу того, какой это был твит.
«Марку Бола были предъявлены обвинения в нарушении правила E3 регламента в отношении публикации в социальных сетях от 14 апреля 2012 года. Данное сообщение является оскорбительным или несоответствующим при отягчающих обстоятельствах, поскольку включает ссылку на сексуальную ориентацию. У игрока есть время до 20 сентября 2021 года дать ответ», — сказано в заявлении организации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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