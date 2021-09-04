Защитнику «Мидлсбро» грозят санкции от футбольной ассоциации Англии за публикакции 9-летней давности

Защитник «Мидлсбро» Марк Бола был обвинен футбольной ассоциацией (ФА) в проступке с отягчающими обстоятельствами за сообщение, сделанное в Twitter в в 2012 году. Тогда футболисту было 14 лет. Однако конкретики, по поводу того, какой это был твит.

«Марку Бола были предъявлены обвинения в нарушении правила E3 регламента в отношении публикации в социальных сетях от 14 апреля 2012 года. Данное сообщение является оскорбительным или несоответствующим при отягчающих обстоятельствах, поскольку включает ссылку на сексуальную ориентацию. У игрока есть время до 20 сентября 2021 года дать ответ», — сказано в заявлении организации.