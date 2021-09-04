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Защитнику «Мидлсбро» грозят санкции от футбольной ассоциации Англии за публикакции 9-летней давности

02:46
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Защитник «Мидлсбро» Марк Бола был обвинен футбольной ассоциацией (ФА) в проступке с отягчающими обстоятельствами за сообщение, сделанное в Twitter в в 2012 году. Тогда футболисту было 14 лет. Однако конкретики, по поводу того, какой это был твит.

«Марку Бола были предъявлены обвинения в нарушении правила E3 регламента в отношении публикации в социальных сетях от 14 апреля 2012 года. Данное сообщение является оскорбительным или несоответствующим при отягчающих обстоятельствах, поскольку включает ссылку на сексуальную ориентацию. У игрока есть время до 20 сентября 2021 года дать ответ», — сказано в заявлении организации.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Евгений Козинов все материалы автора

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