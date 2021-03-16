«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч забил Диогу Жота. «Красные» набрали 46 очков и занимают шестое место. У «Вулвз» 35 очков и 13-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

28-й тур

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)

Гол: Жота, 45+2.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу (Радди, 90+11), Боли, Хонни Кастро, Коади, Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Саисс, Жоау Моутинью, Невеш (Дендонкер, 76), Виллиан Жозе (Силва, 70), Траоре, Педру Нету.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак, Вайналдум (Милнер, 67), Тиагу Алькантара (Кейта, 67), Фабинью, Салах, Мане, Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).

Предупреждения: Невеш, 37. Тиагу Алькантара, 42. Саисс, 52.

Судья: Поусон.

15 марта. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».