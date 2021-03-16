Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу получил серьезную травму в матче с «Ливерпулем»
01:19
Голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу серьезно травмировался в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:1). Он столкнулся со своим партнером по команде Конором Коади, и тот случайно попал ему ногой по голове.
Врачи оказывали ему помощь около десяти минут, после чего футболиста унесли с поля на носилках. Его заменил Джон Радди. О степени серьезности повреждения информации пока нет. 33-летний португалец в текущем сезоне провел 29 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.
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