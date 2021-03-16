У бывшего тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда родился сын

Бывший футболист и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард стал отцом в четвертый раз, сообщил сам специалист в Instagram 15 марта. У него родился сын.

«Позвольте представить вам наше новейшее пополнение — Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард, — говорится в сообщении. — Мы полны любви».

Для 42-летнего Лэмпарда это уже четвертый ребенок. У него есть две дочери от первого брака и дочь от его нынешней супруги Кристин.