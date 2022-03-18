Невилл высказался о шансах Роналду играть каждый матч за «Манчестер Юнайтед» при новом тренера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах Криштиану Роналду заиграть при новом тренере.

«Все зависит от того, кто будет новым тренером. Захочет ли он создать молодую команду, атлетичную, прогрессивную? Роналду сможет играть в такой, но он может хотеть играть каждую неделю, а тренер может захотеть начать все по новой.

Но я думаю, что Роналду придется смириться с тем, что он не будет играть каждую неделю, будут моменты, когда он не будет играть. Это важно.

Кажется, он не слишком хорошо это воспринимает. Но это хорошо, он явно целеустремленный и хочет играть в каждом матче», — приводит слова Невилла Daily Mail.

В текущем сезоне 37-летний Роналду сыграл в 24 матчах чемпионата Англии, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.