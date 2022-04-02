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«Лидс» и «Саутгемптон» сыграли вничью в чемпионате Англии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Лидс» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 1:1.

У «Лидса» забил Джек Харрисон, а в составе «Саутгемптона» голом отметился Джеймс Уорд-Проуз.

«Лидс» набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» 36 очков и 11-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:1
Саутгемптон
Голы
Харрисон, 29 (1:0), Уорд-Проуз, 49 (1:1)
Лидс
Мелье Эйлинг (Стрейк, 89) Купер Льоренте Даллас Форшоу Клих (Филлипс, 66) Рафинья Родриго Джеймс (Гелхардт, 59) Харрисон
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Салису Беднарек Ромеу (Армстронг, 64) Уорд-Проуз Ливраменто Диалло Адамс (Телла, 87) Бройя (Лонг, 90) Эль-Юнусси
Предупреждения
Эйлинг 58’, Купер 90+3’  -  Эль-Юнусси 63’
Судьи
Тэйлор (Англия)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
ФК Лидс
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

 20
Диогу Жота

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Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
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Арсенал

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