«Лидс» и «Саутгемптон» сыграли вничью в чемпионате Англии

«Лидс» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 1:1.

У «Лидса» забил Джек Харрисон, а в составе «Саутгемптона» голом отметился Джеймс Уорд-Проуз.

«Лидс» набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» 36 очков и 11-я позиция.