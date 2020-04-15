«Все ждут от Поля того же, что и от Месси с Роналду». Бруну Фернандеш встал на защиту Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поддержал своего одноклубника полузащитника Поля Погба, которого периодически критикуют болельщики и эксперты.

— Можно хорошо сыграть в 34 матчах, но в одной игре ты выступить плохо и все это запомнят, — цитирует официальный сайт «Манчестер Юнайтед» Фернандеша. — Поль — топовый футболист. «Манчестер Юнайтед» заплатил за него большие деньги, поэтому от него ожидают многого.

Все ждут от Поля того же, что от Месси в «Барселоне» и от Роналду в «Ювентусе», потому что знают, что у него есть для этого все необходимые качества.

Найти такого игрока, как Поль непросто, ведь он крупный, сильный и техничный. Надеюсь, он скоро восстановится.

В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию.