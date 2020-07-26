Чемпионат Англии, 38-й тур: расписание и трансляции всех матчей

Заключительный тур чемпионата Англии сезона-2019/20. Одна из центральных встреч — матч «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» за место в Лиге чемпионов. Все игры 38-го тура АПЛ пройдут в одно время — 18.00.

26 июля, воскресенье

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» (18.00)

«Челси» — «Вулверхэмптон» (18.00)

«Бернли» — «Брайтон» (18.00)

«Арсенал» — «Уотфорд» (18.00)

«Эвертон» — «Борнмут» (18.00)

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» (18.00)

«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» (18.00)

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» (18.00)

«Манчестер Сити» — «Норвич» (18.00)

«Вест Хэм» — «Астон Вилла» (18.00)

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