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Чемпионат Англии, 38-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:15
Одна из центральных встреч 38-го тура АПЛ — матч «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» за место в Лиге чемпионов. Фото instagram.com/manchesterunited/
Одна из центральных встреч 38-го тура АПЛ — матч «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» за место в Лиге чемпионов. Фото instagram.com/manchesterunited/

Заключительный тур чемпионата Англии сезона-2019/20. Одна из центральных встреч — матч «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» за место в Лиге чемпионов. Все игры 38-го тура АПЛ пройдут в одно время — 18.00.

26 июля, воскресенье

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» (18.00)

Кристал Пэлас — Тоттенхэм

«Челси» — «Вулверхэмптон» (18.00)

Челси — Вулверхэмптон

«Бернли» — «Брайтон» (18.00)

Бернли — Брайтон & Хоув

«Арсенал» — «Уотфорд» (18.00)

Арсенал — Уотфорд

«Эвертон» — «Борнмут» (18.00)

Эвертон — Борнмут

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» (18.00)

Лестер — Манчестер Юнайтед

«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» (18.00)

Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» (18.00)

Ньюкасл Юнайтед — Ливерпуль

«Манчестер Сити» — «Норвич» (18.00)

Манчестер Сити — Норвич

«Вест Хэм» — «Астон Вилла» (18.00)

Вест Хэм — Астон Вилла

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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