Чемпионат Англии, 31-й тур: результаты всех матчей
Результаты 31-го тура чемпионата Англии. После поражения «Ман Сити» от «Челси» чемпионом стал «Ливерпуль» — впервые с 1990 года.
23 июня, вторник
«Лестер» — «Брайтон» — 0:0
Нереализованный пенальти: Мопей, 14 (вратарь)
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Менди (Тилеманс, 69), Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69), Грэй (Перес, 73).
«Брайтон»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Лемпти, Стивенс, Муй, Биссума (Преппер, 58), Макаллистер (Марч, 58), Мопей (Троссар, 57), Конноли (Маррей, 82).
Предупреждения: Джастин, 12. Ндиди, 34. Стивенс, 36. Даффи, 80.
Судья: Мэйсон.
23 июня. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:0 (0:0)
Голы: Соучек, 64 — в свои ворота (1:0). Кейн, 82 (2:0).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Ламела, 59), Ло Сельсо, Сон Хын Мин (Уинкс, 86), Лукас Моура (Бергвайн, 72), Кейн.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Лансини, 71), Пабло Форнальс (Фелипе Андерсон, 71), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
Предупреждения: Пабло Форнальс, 15. Нобл, 26. Кейн, 51. Дэйвис, 67.
Судья: Поусон.
23 июня. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
24 июня, среда
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (2:0)
Голы: Марсьяль, 7 (1:0). Марсьяль, 44 (2:0). Марсьяль, 74 (3:0).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Перейра, 80), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 80), Марсьяль (Игало, 80), Рэшфорд (Мата, 81), Гринвуд (Джеймс, 81).
«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Ягелка, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Болдок, Флек, Норвуд (Берге, 46), Ландстрем, Макголдрик (Живкович, 64), Муссе (Макберни, 46).
Предупреждение: Шоу, 67.
Судья: Тэйлор.
24 июня. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)
Голы: Гэйл, 68 (1:0). Эль-Мохамади, 83 (1:1).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Роуз, Манкильо, Ласкеллес, Ритчи (Гэйл, 67), Шелви, Хэйден (Лазаро, 86), Альмирон (Бенталеб, 86), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Кэрролл, 64).
«Астон Вилла»: Нюланн, Таргетт, Мингс, Хос, Конса (Эль-Мохамади, 77), Грилиш, Макгинн (Накамба, 77), Дуглас Луис, Эль-Гази (Хурихэйн, 70), Трезеге (Дэвис, 70), Саматта.
Предупреждения: Дуглас Луис, 45+1. Ласкеллес, 59. Фернандес, 74. Хос, 90.
Судья: Кавана.
24 июня. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
«Норвич» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)
Гол: М-л.Кин, 55.
«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис (Кантуэлл, 87), Ааронс, Теттей (Вранчич, 79), Рупп (Пукки, 71), Дуда (Буэндия, 71), Маклин, Дрмич, Эрнандес (Ида, 80).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Холгейт, Андре Гомеш, Дэйвис (Сигурдссон, 46), Бернард (Бэйнс, 87), Ивоби (Гордон, 90), Калверт-Льюин, Ришарлисон (М-з.Кин, 79).
Предупреждение: М-з.Кин, 80.
Судья: Мэдли.
24 июня. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 1:0 (0:0)
Гол: Хименес, 60.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 90+1), Невеш, Саисс, Хименес (Поденсе, 90), Траоре (Дендонкер, 73), Жота (Педру Нету, 62).
«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Стэйси (Келли, 82), Лерма (Х.Уилсон, 66), Л.Кук, Биллинг (Гослинг, 50), Брукс (Соланке, 66), Станислас (Данджума, 66), К.Уилсон.
Предупреждения: Саисс, 27. Брукс, 34. С.Кук, 36. К.Уилсон, 39. Невеш, 41. Жоау Моутинью, 87.
Судья: Оливер.
24 июня. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (2:0)
Голы: Александр-Арнолд, 23 (1:0). Салах, 44 (2:0). Фабинью, 55 (3:0). Мане, 69 (4:0).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84), Гомес, Александр-Арнолд (Уильямс, 74), Вайналдум, Дж.Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабинью, Роберту Фирмину (Минамино, 74), Салах, Мане (Эллиотт, 84).
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Ридевалд, 66), Маккарти, Куяте (Миливоевич, 66), Таунсенд, Айю (Пьеррик, 84), Заа (Майер, 15).
Судья: Аткинсон.
24 июня. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
25 июня, четверг
«Бернли» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0)
Гол: Родригес, 73.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Родригес (Питерс, 81), Выдра, Макнейл.
«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе (Каткарт, 46), Доусон, Масина, Капуэ, Клеверли (Дукуре, 46), Хьюз (Чалоба, 83), Уэлбек, Дини (Грэй, 85), Сарр.
Предупреждение: Макнейл, 71.
Судья: Дин.
25 июня. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Саутгемптон» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
Голы: Нкетиа, 20 (0:1). Уиллок, 87 (0:2).
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери (Уокер-Питерс, 46), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Редмонд, Ингс (Ромеу, 90+1), Обафеми (Лонг, 46).
«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Бельерин, Тирни (Колашинац, 70), Холдинг, Джака, Себальос (Мэйтланд-Найлс, 80), Обамеянг, Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Сака.
Предупреждения: Мустафи, 11. Сака, 47.
Удаление: Стивенс, 85.
Судья: Скотт.
25 июня. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
«Челси» — «Манчестер Сити» — 2:1 (1:0)
Голы: Пулишич, 36 (1:0). Де Брейне, 55 (1:1). Виллиан, 78 — с пенальти (2:1).
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Ковачич, 73), Канте, Маунт (Гилмор, 90+1), Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Педро, 90+1).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес (Сильва, 55), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 55).
Предупреждения: Алонсо, 38. Де Брейне, 76.
Удаление: Фернандинью, 77.
Судья: Аттуэлл.
25 июня. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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