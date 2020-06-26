«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии!

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона-2019/20. Это определилось после матча 31-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити» (2:1). Гости проиграли и уже не смогут догнать команду Юргена Клоппа по очкам.

До конца сезона осталось сыграть семь туров, причем ближайший матч уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» проведет как раз против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» впервые выиграл чемпионат после учреждения премьер-лиги. Предыдущий раз «красные» взяли трофей 30 лет назад, в 1990 году. Всего на их счету 19 чемпионских титулов, больше только у «Манчестер Юнайтед» (20).