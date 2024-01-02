Вратарь «Ньюкасла» Дубравка оценил игру против «Ливерпуля»

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:4). Он отметил, что у соперника было слишком много голевых моментов.

«Невероятная игра. Обе команды создавали возможности. Я хотел помочь одноклубникам. Но соперники создали слишком много голевых шансов. Команда очень хотела получить что-то с этого матча. Нет никаких сомнений в желании и мотивации», — цитирует слова Дубравки BBC Sport.