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Клопп — о победе над «Ньюкаслом»: «Это была сенсационная игра моей команды»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:2).

«Это была сенсационная игра моей команды. Мы начали очень активно. Суперигра. Мне понравились многие аспекты, за исключением пропущенных голов. Невероятный матч и атмосфера. Контратакующие действия были очень важны для футбольных школ. Они должны это видеть, принять и сохранить. Все было хорошо. Шоу должно продолжаться. Теперь у нас есть пять или шесть дней, так что три тренировочных дня. Это очень важно с точки зрения свежести», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в чемпионате Англии с 45-ю очками. «Ньюкасл» занимает 9-е место в турнирной таблице (29 баллов).

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 2 : 1
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 2 : 1
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 3 : 1
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 4 : 2
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
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Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

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И К Ж
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Ив Биссума

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