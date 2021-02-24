Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 23-летний англичанин может перейти в немецкий клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендует «Тоттенхэм».

В сезоне-2020/21 Хендерсон провел 12 матчей за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 9 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.