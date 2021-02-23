«Лидс» обыграл «Саутгемптон»

«Лидс» победил «Саутгемптон» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличись Патрик Бэмфорд, Стюарт Даллас и Рафинья. «Лидс» набрал 35 очков и занимает десятое место. У «Саутгемптона» 30 очков и 14-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Лидс» — «Саутгемптон» — 3:0 (0:0)

Голы: Бэмфорд, 47 (1:0). Даллас, 78 (2:0). Рафинья, 84 (3:0).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Эйлинг, Клих (Алиоски, 59), Бэмфорд, Робертс (Пабло Эрнандес, 75), Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 46).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Салису, Ромеу (Дженепо, 70), Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд (Ингс, 58), Адамс, Телла (Минамино, 58).

Предупреждения: Вестергор, 26. Дженепо, 83. Рафинья, 85.

Судья: Марринер.

23 февраля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».