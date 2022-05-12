Вратарь «Фиорентины» Драговски может продолжить карьеру в «Саутгемптоне»

Вратарь «Фиорентины» Бартоломей Драговски может перейти в «Саутгемптон», сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб планирует предложить за 24-летнего поляка 10 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Драговски принял участие в 9 матчах «Фиорентины» и пропустил 11 мячей, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает голкипера в 8,1 миллиона фунтов.