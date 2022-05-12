Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о новом контракте

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение лондонского клуба о новом контракте, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Хэм» предлагал 23-летнему англичанину соглашение на восемь лет с зарплатой 200 тысяч фунтов.

Отмечается, что полузащитник готов рассмотреть вариант с уходом из клуба летом.

При этом лондонцы планируют провести новые переговоры с Райсом после закрытия летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Райс забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 48 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.