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Сегодня, 19:48

Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о новом контракте

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение лондонского клуба о новом контракте, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Хэм» предлагал 23-летнему англичанину соглашение на восемь лет с зарплатой 200 тысяч фунтов.

Отмечается, что полузащитник готов рассмотреть вариант с уходом из клуба летом.

При этом лондонцы планируют провести новые переговоры с Райсом после закрытия летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Райс забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 48 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11685/12611298/declan-rice-rejects-west-ham-offer-of-eight-year-deal-worth-83m-but-club-determined-to-keep-midfielder
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 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
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 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
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 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
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 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
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 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
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 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
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 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
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 3 : 1
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Норвич – Эвертон
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15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
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Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Юнайтед

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И К Ж
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