Возле «Энфилда» появился баннер в поддержку Клоппа

На заборе возле стадиона «Ливерпуля» «Энфилд» появился баннер в поддержку главного тренера Юргена Клоппа. Фанаты вывесили надпись «Юрген Клопп YNWA» (аббревиатура от лозунга «Ливерпуля» «You'll never walk alone» — «ты никогда не будешь один»).

Накануне «Ливерпуль» потерпел третье поражение в АПЛ подряд, проиграв «Лестеру» 1:3. Действующие чемпионы Англии отстают в таблице от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков, некоторые болельщики уже требуют отставки Клоппа.