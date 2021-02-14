Хет-трик Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Лидсом»
«Арсенал» победил «Лидс» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб переиграл соперника со счетом 4:2.
Хет-трик в составе «канониров» в своей актив записал нападающий Пьер Эмерик Обамеянг.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
«Арсенал» — «Лидс» — 4:2 (3:0)
Голы: Обамеянг, 13 (1:0). Обамеянг, 41 — с пенальти (2:0). Бельерин, 45 (3:0). Обамеянг, 47 (4:0). Стрейк, 58 (4:1). Элдер Кошта, 69 (4:2).
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Бельерин, Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос (Холдинг, 89), Смит-Роу (Виллиан, 62), Сака, Обамеянг, Эдегор (Эль-Нени, 78).
«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски (Хаггинс, 53), Стрейк, Эйлинг, Клих (Элдер Кошта, 46), Шеклтон, Бэмфорд, Рафинья, Харрисон (Робертс, 46).
Предупреждения: Стрейк, 70. Даллас, 90+6.
Судья: Аттуэлл (Англия).
14 февраля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю