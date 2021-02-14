«Манчестер Юнайтед» может приобрести Рафинью из «Лидса»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе нападающего «Лидса» Рафиньи, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «МЮ» хочет воссоединить связку Бруну Фернандеша с 24-летним бразильцем. Фернандеш и Рафинья вместе играли за лиссабонский «Спортитнг» в сезоне-2018/19.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «Ливерпуля» к футболисту «Лидса».

Бразильский нападающий пришел в «Лидс» перед началом нынешнего сезона за 15 миллионов фунтов стерлингов. В 19 матчах за новый клуб Рафинья забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.