Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Рафинью из «Лидса»

22:27
Теги:

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе нападающего «Лидса» Рафиньи, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «МЮ» хочет воссоединить связку Бруну Фернандеша с 24-летним бразильцем. Фернандеш и Рафинья вместе играли за лиссабонский «Спортитнг» в сезоне-2018/19.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «Ливерпуля» к футболисту «Лидса».

Бразильский нападающий пришел в «Лидс» перед началом нынешнего сезона за 15 миллионов фунтов стерлингов. В 19 матчах за новый клуб Рафинья забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир