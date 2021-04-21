Владелец «Ливерпуля» попросил прощения у Клоппа, игроков и болельщиков клуба за вхождение в Суперлигу

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выступил с обращением к болельщикам клуба после выхода из Суперлиги.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками и сторонниками «Ливерпуля» за раскол, который я вызвал за последние 48 часов. Само собой разумеется, но следует сказать, что выдвинутый проект никогда не устоит без поддержки фанатов. В Англии никто никогда не думал иначе. За эти 48 часов вам было ясно, что это не выдержит. Мы вас услышали.

И я хочу извиниться перед Юргеном Клоппом, игроками и всеми, кто так усердно работает в «Ливерпуле», чтобы наши болельщики гордились клубом. Они не несут абсолютно никакой ответственности за это. Их ругали несправедливо. Это больнее всего. Они любят клуб и работают над тем, чтобы вы ими гордились каждый божий день.

Мы много работали, чтобы улучшить ваш клуб. Наша работа не закончена. И я надеюсь, вы поймете, что даже когда мы делаем ошибки, мы стараемся работать в интересах вашего клуба. В этом стремлении я вас подвел. Опять же, извините, я один несу ответственность за ненужный негатив, проявленный за последние пару дней. Я этого не забуду. Это показывает силу, которую фанаты имеют сегодня и по праву будут иметь дальше», — приводит слова Генри официальный сайт клуба.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.