Английский арбитр сегодня проведет четвертый матч за 100 часов

36-летний судья Даррен Ингланд сегодня отметится необычным достижением. Английский арбитр проведет свой четвертый матч за 100 часов.

17 апреля Ингланд работал резервным на игре «Ньюкасл» — «Вест Хэм» (3:2). На следующий день он переехал в ВАР-центр и выполнил функции видеоарбитра в ходе игры «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» (3:1). 20-го числа уже в качестве судьи обслуживал игру чемпионшипа «Брентфорд» — «Кардифф» (1:1). А сегодня он снова станет резервным — на игре АПЛ «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

(Александр Бобров)