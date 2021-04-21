Роджерс отказался возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Лестера» Брендон Роджерс прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Тоттенхэм».

«Это футбол, вокруг всегда есть слухи на каждую вакансию, которая появляется. «Тоттенхэм» — фантастический, огромный клуб, но я сосредоточен на «Лестере». Нам предстоит много работы над нашим п роектом. Пока у меня есть энергия, я счастлив и вижу, что этот вызов продолжается, я очень счастлив быть здесь. Нельзя контролировать слухи, но я об этом не думаю», — приводит слова Роджерса Talksport.