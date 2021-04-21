Роджерс отказался возглавить «Тоттенхэм»
10:00
Главный тренер «Лестера» Брендон Роджерс прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Тоттенхэм».
«Это футбол, вокруг всегда есть слухи на каждую вакансию, которая появляется. «Тоттенхэм» — фантастический, огромный клуб, но я сосредоточен на «Лестере». Нам предстоит много работы над нашим проектом. Пока у меня есть энергия, я счастлив и вижу, что этот вызов продолжается, я очень счастлив быть здесь. Нельзя контролировать слухи, но я об этом не думаю», — приводит слова Роджерса Talksport.
19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью, который работал в клубе с ноября 2019 года.
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