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Владелец «Арсенала» заявил, что не будет продавать клуб

21:00
Стэн Кронке. Фото Reuters
Стэн Кронке. Фото Reuters
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Владелец «Арсенала» Стэн Кронке опубликовал обращение к болельщикам, в котором объявил, что не будет продавать английский клуб.

«В последние дни мы отмечали спекуляции относительно возможной продажи футбольного клуба «Арсенал».

Мы остаемся на 100% преданными «Арсеналу» и не продаем никакие доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких сделок.

Наши амбиции в отношении «Арсенала» по-прежнему направлены на то, чтобы завоевать самые престижные трофеи. Мы сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения наших целей», — цитирует обращение Кронке журналист Роб Харрис в Twitter.

 

Ранее стало известно, что основатель и гендиректор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк готов купить «Арсенал».

23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Кронке.

В текущем сезоне АПЛ после 33 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 46 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RobHarris/status/1387100240050802689

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