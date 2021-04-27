Владелец «Арсенала» заявил, что не будет продавать клуб
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке опубликовал обращение к болельщикам, в котором объявил, что не будет продавать английский клуб.
«В последние дни мы отмечали спекуляции относительно возможной продажи футбольного клуба «Арсенал».
Мы остаемся на 100% преданными «Арсеналу» и не продаем никакие доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких сделок.
Наши амбиции в отношении «Арсенала» по-прежнему направлены на то, чтобы завоевать самые престижные трофеи. Мы сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения наших целей», — цитирует обращение Кронке журналист Роб Харрис в Twitter.
Ранее стало известно, что основатель и гендиректор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк готов купить «Арсенал».
23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Кронке.
В текущем сезоне АПЛ после 33 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 46 очков.
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