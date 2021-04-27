Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отказался возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports 27 апреля со ссылкой на собственные источники. Специалист польщен интересом со стороны «шпор», но сосредоточен на работе со своей командой.

В нынешнем сезоне «лисы» ведут борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Роджерс хочет продолжить работу с командой, чтобы она стабильно была в четверке лучших в АПЛ.

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью, который работал в клубе с ноября 2019 года.