«Ливерпуль» летом может подписать Санчо, если продаст Салаха
21:01
Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в Англию. В подписании хавбека заинтересован «Ливерпуль», сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild
Однако сделка может состояться лишь в том случае, если английская команда продаст форварда Мохамеда Салаха.
Египтянин стал первым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить 20 и больше голов в трех сезонах АПЛ. Он забил 32 мяча в сезоне-2017/18 и стал автором 22 голов в сезоне-2018/19. В этом сезоне на его счету уже 20 мячей.
Санчо в этом сезоне бундеслиги провел 23 матча и забил 6 голов при 9 голевых передачах.
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