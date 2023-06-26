Месси — фаворит «Золотого мяча» по версии Goal
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» — 2023.
Главным претендентом остался аргентинский нападающий Лионель Месси, который провел сезон-2022/23 за «ПСЖ». Вместе с командой он стал чемпионом Франции, а вместе со сборной — чемпионом мира. Второе место сохранил за собой форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который в сезоне-2022/23 оформил требл (АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ).
В топ-5 также входят нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2023:
1. Лионель Месси («Интер Майами»)
2. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
4. Винисиус Жуниор («Реал»)
5. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)
6. Родри («Манчестер Сити»)
7. Илкай Гюндоган («Барселона»)
8. Виктор Осимхен («Наполи»)
9. Роберт Левандовски («Барселона»)
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
|0
|0-0
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -