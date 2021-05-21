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Вайналдум может перейти в «Баварию»

11:56
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«Бавария» контактирует с «Ливерпулем» по поводу трансфера полузащитника Жоржиньо Вайналдума, сообщает Sport1.de.

По данным источника, агенты футболиста связались с немецким клубом. Стороны ведут переговоры. Сам хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Баварии».

В составе «Ливерпуля» 30-летний голландец выступает с 2016 года. Футболист в этом сезоне участвовал в 37 матчах, отметившись 2 голами.

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