Вайналдум может перейти в «Баварию»

«Бавария» контактирует с «Ливерпулем» по поводу трансфера полузащитника Жоржиньо Вайналдума, сообщает Sport1.de.

По данным источника, агенты футболиста связались с немецким клубом. Стороны ведут переговоры. Сам хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Баварии».

В составе «Ливерпуля» 30-летний голландец выступает с 2016 года. Футболист в этом сезоне участвовал в 37 матчах, отметившись 2 голами.