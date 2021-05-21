Вайналдум может перейти в «Баварию»
11:56
«Бавария» контактирует с «Ливерпулем» по поводу трансфера полузащитника Жоржиньо Вайналдума, сообщает Sport1.de.
По данным источника, агенты футболиста связались с немецким клубом. Стороны ведут переговоры. Сам хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Баварии».
В составе «Ливерпуля» 30-летний голландец выступает с 2016 года. Футболист в этом сезоне участвовал в 37 матчах, отметившись 2 голами.
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