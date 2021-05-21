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Восемь человек арестованы после расистских оскорблений в адрес игрока «Тоттенхэма»

11:03
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Восемь человек арестованы в Лондоне по делу о расистских оскорблениях на футболиста «Тоттенхэма» в социальных сетях, информирует Sky Sports. Расследование началось после того, как один из игроков «шпор» подвергся нападкам на расовой почве в Twitter. Это произошло после домашнего поражения «Тоттенхэма» от «Манчестер Юнайтед» (1:3) 11 апреля. При этом имя футболиста не называется.

Как отметил глава организации по борьбе с расизмом Kick It Out Тони Бернетт, аресты станут мощным сигналом того, что оскорбления в интернете недопустимы, а виновные понесут наказание.

Напомним, ранее в Великобритании прошла акция, направленная на борьбу с расизмом и оскорблениями в Интернете. Многие спортсмены в поддержку этой инициативы отказались от социальных сетей на несколько дней.

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