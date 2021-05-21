«Лидс» расстанется с двумя футболистами по окончании сезона
12:15
«Лидс» объявил об уходе двух футболистов из команды по окончании сезона.
Клуб покинут защитник Гаэтано Берарди и полузащитник Пабло Эрнандес. «Павлины» приняли решение не продлевать контракт с Берарди и расторгнуть соглашение с Эрнандесом.
? #LUFC can confirm two more of our promotion heroes, Gaetano Berardi and Pablo Hernandez, will sadly leave at the end of the season— Leeds United (@LUFC) May 21, 2021
В сезоне-2020/21 Берарди провел за «Лидс» 1 матч, 32-летний швейцарец не отличился результативными действиями. У 36-летнего Эрнандеса 16 матчей за команду в нынешнем сезоне, испанец сделал 2 результативных передачи.
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