«Лидс» расстанется с двумя футболистами по окончании сезона

«Лидс» объявил об уходе двух футболистов из команды по окончании сезона.

Клуб покинут защитник Гаэтано Берарди и полузащитник Пабло Эрнандес. «Павлины» приняли решение не продлевать контракт с Берарди и расторгнуть соглашение с Эрнандесом.

? #LUFC can confirm two more of our promotion heroes, Gaetano Berardi and Pablo Hernandez, will sadly leave at the end of the season — Leeds United (@LUFC) May 21, 2021

В сезоне-2020/21 Берарди провел за «Лидс» 1 матч, 32-летний швейцарец не отличился результативными действиями. У 36-летнего Эрнандеса 16 матчей за команду в нынешнем сезоне, испанец сделал 2 результативных передачи.