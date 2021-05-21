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«Лидс» расстанется с двумя футболистами по окончании сезона

12:15
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«Лидс» объявил об уходе двух футболистов из команды по окончании сезона.

Клуб покинут защитник Гаэтано Берарди и полузащитник Пабло Эрнандес. «Павлины» приняли решение не продлевать контракт с Берарди и расторгнуть соглашение с Эрнандесом.

В сезоне-2020/21 Берарди провел за «Лидс» 1 матч, 32-летний швейцарец не отличился результативными действиями. У 36-летнего Эрнандеса 16 матчей за команду в нынешнем сезоне, испанец сделал 2 результативных передачи.

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