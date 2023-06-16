«Вест Хэм» объявил об уходе полузащитника Лансини

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил, что полузащитник Мануэль Лансини покинет клуб 30 июня в связи с истечением срока контракта.

Хавбек выступал за «Вест Хэм» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего аргентинца в 8 миллионов евро.

Всего полузащитник провел за «молотобойцев» 226 матчей, забил 32 гола и сделал 28 результативных передач.

В сезоне-2022/23 «Вест Хэм» занял 14-е место в АПЛ, набрав 40 очков.