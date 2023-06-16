Тавернье продлил контракт с «Борнмутом»

Полузащитник «Борнмута» Маркус Тавернье подписал новый контракт с командой, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новое соглашение 24-летнего англичанина рассчитано до лета 2028 года.

Тавернье перешел в «Борнмут» из «Мидлсбро» в августе прошлого года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 23 матчах в АПЛ, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.