«Вест Хэм» не рассчитался с «Айнтрахтом» за Алле

«Вест Хэм» на два месяца просрочил очередной платеж «Айнтрахту» по трансферу нападающего Себастьена Алле, сообщает Bild. Немецкий клуб обратился в ФИФА с требованием повлиять на должников.

Очередной транш в 6 миллионов евро из общих 40 миллионов, за которые «Вест Хэм» приобрел француза летом 2019 года, должен был поступить на счета «орлов» до конца мая.

В сезоне-2019/20 26-летний Алле провел в составе «Вест Хэма «34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.