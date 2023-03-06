«Вест Хэм» готов предоставить Мойесу еще шанс на исправление ситуации

Руководство «Вест Хэма» пока не планирует увольнять Дэвида Мойеса с поста главного тренера клуба.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, игроки лондонцев продолжают поддерживать 59-летнего шотландского специалиста, поэтому в клубе верят, что он сможет исправить ситуацию.

«Вест Хэм» занимает 16-е место в АПЛ после 25 матчей. В 26-м туре «молотобойцы» разгромно проиграли «Брайтону» (0:4).