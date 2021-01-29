«Ливерпуль» прервал безголевую серию в АПЛ: чемпионы не забивали 482 минуты

«Ливерпуль» поразил ворота «Тоттенхэма» в матче 20-го тура чемпионата Англии. В добавленное к первому тайму время отличился Роберту Фирмину.

«Ливерпуль» прервал безголевую серию в премьер-лиге, которая составила 482 минуты. За это время команда нанесла по воротам соперника 93 удара.

До этого чемпионы Англии не могли забить «Бернли» (0:1), «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Саутгемптону» (0:1), «Ньюкаслу» (0:0) и 78 минут в игре с «Вест Бромвичем» (1:1). При этом до встречи с «дроздами» команда Юргена Клоппа разгромила «Кристал Пэлас» 7:0.