Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич»

«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» в матче 17-го тура чемпионата Англии (4:0). Дублем отметился Александр Ляказетт, а также по голу забили Букайо Сака и Киран Тирни.

«Канониры» одержали третью победу кряду и поднялись на 11-е место в таблице. «Вест Бромвич» идет предпоследним.

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17-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал» — 0:4 (0:2)

Голы: Тирни, 23 (0:1). Сака, 28 (0:2). Ляказетт, 60 (0:3). Ляказетт, 64 (0:4).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Иванович (Бартли, 66), Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Сойерс, Галлахер, Филлипс (Харпер, 81), Робинсон, Перейра, Диангана (Остин, 46).

«Арсенал»: Лено, Мари, Бельерин (Мэйтланд-Найлс, 55), Тирни, Холдинг, Джака, Себальос, Смит-Роу (Уиллок, 77), Сака (Виллиан, 71), Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Бельерин, 41. Галлахер, 70. Себальос, 87.

Судья: Аткинсон.

2 января. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».